Беспилотник ВСУ атаковал автобус Минск – Анапа в Брянской области

17 июня 2026 г. Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В салоне было 44 пассажира, из них 28 – юные спортсмены из ДЮСШ №2 города Речицы. / РИА Новости