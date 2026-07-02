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Беспилотник ВСУ атаковал автобус Минск – Анапа в Брянской области

Ведомости
РИА Новости
17 июня 2026 г. Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В салоне было 44 пассажира, из них 28 – юные спортсмены из ДЮСШ №2 города Речицы. / РИА Новости

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Автобус следовал по маршруту Минск – Анапа, в салоне находились 12 пассажиров и два водителя. В результате удара пострадали два человека.

В момент атаки автобус проходил таможенный контроль на российско-белорусской границе, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск

Общество

Это уже второй подобный случай за последние недели. 17 июня украинские беспилотники атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, направлявшейся на отдых в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек получили ранения, в том числе шестеро детей.

После происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 23 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что обвинения по делу предъявлены командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Олегу Иващенко. Также были установлены и предполагаемые непосредственные исполнители атаки: трое военнослужащих. Всем пятерым заочно предъявлены обвинения за теракт, повлекший гибель людей (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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