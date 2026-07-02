Беспилотник ВСУ атаковал автобус Минск – Анапа в Брянской области
Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Автобус следовал по маршруту Минск – Анапа, в салоне находились 12 пассажиров и два водителя. В результате удара пострадали два человека.
В момент атаки автобус проходил таможенный контроль на российско-белорусской границе, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Это уже второй подобный случай за последние недели. 17 июня украинские беспилотники атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, направлявшейся на отдых в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек получили ранения, в том числе шестеро детей.
После происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 23 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что обвинения по делу предъявлены командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Олегу Иващенко. Также были установлены и предполагаемые непосредственные исполнители атаки: трое военнослужащих. Всем пятерым заочно предъявлены обвинения за теракт, повлекший гибель людей (ч. 3 ст. 205 УК РФ).