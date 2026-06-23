Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск
Следственный комитет установил предполагаемых заказчиков атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Они объявлены в международный розыск, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Первому каналу».
«Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – пояснил он.
23 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по делу предъявлены обвинения командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и начальнику Главного управления разведки минобороны Украины Олегу Иващенко.
По данным следствия, также установлены предполагаемые непосредственные исполнители атаки – военнослужащий подразделения «Химера» Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры «Шквал» Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум. В отношении всех пятерых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший гибель людей).
Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Автобус с детской футбольной командой из Гомеля направлялся на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек получили ранения, в том числе шесть несовершеннолетних.