Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск

Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Автобус с детской футбольной командой из Гомеля направлялся на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек получили ранения, в том числе шесть несовершеннолетних.