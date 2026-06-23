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Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск

Ведомости

Следственный комитет установил предполагаемых заказчиков атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Они объявлены в международный розыск, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Первому каналу».

«Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – пояснил он.

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Политика / Международные отношения

23 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по делу предъявлены обвинения командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и начальнику Главного управления разведки минобороны Украины Олегу Иващенко.

По данным следствия, также установлены предполагаемые непосредственные исполнители атаки – военнослужащий подразделения «Химера» Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры «Шквал» Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум. В отношении всех пятерых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший гибель людей).

Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Автобус с детской футбольной командой из Гомеля направлялся на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек получили ранения, в том числе шесть несовершеннолетних.

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