Постпредство РФ при ООН назвало возможную цель удара ВСУ по автобусу с детьми

«Очередным проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик. Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», – сказала Евстигнеева.