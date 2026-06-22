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Постпредство РФ при ООН назвало возможную цель удара ВСУ по автобусу с детьми

Ведомости

Атака ВСУ на автобус с детьми могла быть нацелена на втягивание Белоруссии в конфликт – заявила и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Об этом она сказала на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Очередным проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик. Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», – сказала Евстигнеева.

Она также сообщила, что в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска, у которой осталось две дочери. Ранения получили восемь человек, включая шестерых детей.

18 июня постпред Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас заявил, что Минск рассматривает возможность передачи дела об атаке на автобус с детьми в международные судебные инстанции.

31 мая Минск определил цель своего возможного участия в конфликте с Украиной – недопущение распространения боевых действий на свою территорию. 21 мая Белоруссия заявила о готовности к переговорам с Украиной при посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта.

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