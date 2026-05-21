Лукашенко: при агрессии Киева будем защищать родину от Бреста до Владивостока
Белоруссия не будет втянута в конфликт с Украиной, если против республики не будет совершена агрессия. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
«Что касается его [президента Украины Владимира Зеленского] заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае – если на нашу территорию будет совершена агрессия» – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По его словам, Минск не собирается вступать в конфликт на Украине, поскольку «в этом нет никакой необходимости – ни гражданской, ни военной». Белорусский лидер также отметил, что в случае нападения на территорию республики Москва и Минск будут «вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока».
Кроме того, Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Зеленским и предложил обсудить белорусско-украинские отношения «в любой точке – Украины или Белоруссии».
В апреле Лукашенко признался, что ему жалко украинский народ, так как, по его мнению, он расплачивается за свое решение избрать Зеленского президентом.
18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Зеленского о том, что Россия якобы планирует напасть на одну из стран НАТО и на Украину со стороны Белоруссии, является попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.