Лукашенко: украинцы платят за решение избрать Зеленского президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему жалко украинский народ, так как он платит за свое решение выбрать Владимира Зеленского своим президентом. Об этом он заявил в интервью RT.
«Но я вот и перед интервью с вами думал над этим вопросом. И прихожу к выводу, что все-таки украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?» – сказал он.
По словам Лукашенко, он тоже был таким же «зеленым», как Зеленский. Однако у него под ногами была земля и определенный жизненный опыт, сказал белорусский лидер, а у президента Украины – шоу. Лукашенко пришел к выводу, что украинцы и об этом знали, однако, по его словам, во время выборов в 2019 г. было мало альтернативных Зеленскому кандидатов, поэтому избрали его.
«Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого платят. Поэтому я не имею права упрекать украинский народ», – сказал Лукашенко.
19 апреля Лукашенко признался, что не горит желанием побывать в США и пожать руку американскому лидеру Дональду Трампу, так как он – не Зеленский. Он объяснил, что ему не нужно кланяться и чего-то выпрашивать. Хотя и деньги, и оружие нужны.
3 марта Зеленский заявлял газете Corriere della Sera, что Украина сможет провести выборы только после того, как завершится конфликт с Россией, но не будет этого делать во время перемирия.