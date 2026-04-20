Лукашенко: украинцы платят за решение избрать Зеленского президентом

По словам Лукашенко, он тоже был таким же «зеленым», как Зеленский. Однако у него под ногами была земля и определенный жизненный опыт, сказал белорусский лидер, а у президента Украины – шоу. Лукашенко пришел к выводу, что украинцы и об этом знали, однако, по его словам, во время выборов в 2019 г. было мало альтернативных Зеленскому кандидатов, поэтому избрали его.