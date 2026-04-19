Лукашенко заявил, что не горит желанием встретиться с Трампом в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не горит желанием побывать в США и пожать руку американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом он заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Лукашенко подчеркнул, что он – не президент Украины Владимир Зеленский, который побежит к Трампу просить деньги или оружие. Лукашенко отметил, что его ситуация радикально отличается от позиции Зеленского, и добавил, что ему не нужно кланяться и чего-то выпрашивать. Хотя и деньги, и оружие нужны.
20 марта Лукашенко сообщил, что после визита спецпосланника США Джона Коула в Минск 19 марта стороны приступят к проработке условий «большой сделки». После встречи Коула и Лукашенко Вашингтон объявил о смягчении санкций, однако это решение оставляет множество вопросов. Американский дипломат сообщил о снятии ограничений с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси (БРРБ), Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия» – крупнейшего экспортера калийных удобрений. По словам Коула, процедура отмены санкций теперь пойдёт значительно быстрее, так как параметры заранее согласованы с минфином и другими ведомствами США. Кроме того, США пообещали снятие санкций и с минфина Белоруссии.
В декабре 2025 г. Коул уже анонсировал снятие санкций с «Беларуськалия» в обмен на освобождение 123 политзаключенных, включая Виктора Бабарико и Марию Колесникову. Однако на практике предприятие осталось в американском SDN-списке: была выдана лишь генлицензия на сделки для «Беларуськалия», «Агророзквиты» и их «дочек» (при доле участия выше 50%). Сами же санкции США действуют с декабря 2021 г.