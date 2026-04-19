Лукашенко заявил, что не горит желанием встретиться с Трампом в США

20 марта Лукашенко сообщил, что после визита спецпосланника США Джона Коула в Минск 19 марта стороны приступят к проработке условий «большой сделки». После встречи Коула и Лукашенко Вашингтон объявил о смягчении санкций, однако это решение оставляет множество вопросов. Американский дипломат сообщил о снятии ограничений с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси (БРРБ), Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия» – крупнейшего экспортера калийных удобрений. По словам Коула, процедура отмены санкций теперь пойдёт значительно быстрее, так как параметры заранее согласованы с минфином и другими ведомствами США. Кроме того, США пообещали снятие санкций и с минфина Белоруссии.