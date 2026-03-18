Зачем Лукашенко вновь идет по пути «большой сделки» с Трампом

Теперь Трамп, по словам Лукашенко, готов лично обсуждать условия новых договоренностей с Минском «у него дома, во Флориде». Лукашенко также собирается посетить второе заседание Совета мира Трампа, куда Белоруссия вошла одной из первых. В феврале 2026 г. Лукашенко отказался лететь туда на первое заседание. Его пресс-секретарь объяснила «Ведомостям» это уже плотным графиком и логистической. Сейчас Лукашенко сказал, что главной причиной была «первая в истории масштабная» проверка боеспособности его армии .Лукашенко также сказал, что в его повестке с США остается работа посольств. Коул ранее сказал об продолжении работы по возобновлению работы посольства США в Минске, закрытого с февраля 2022 г.