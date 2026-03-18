Зачем Лукашенко вновь идет по пути «большой сделки» с Трампом

Зачем Лукашенко вновь идет по пути «большой сделки» с ТрампомСША обещают «ускорить» уже обещанное снятие санкций и расширить послабления
После очередного визита в Минск 19 марта спецпосланника президента США по Белоруссии Джона Коула стороны будут дальше прорабатывать условия для заключения «большой сделки». Об этом заявил 20 марта белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Американцы в ходе переговоров от имени [президента США Дональда] Трампа предложили заключить «большую сделку», где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я что, отпираться буду? Не то, что я уже там счастлив. Но для Беларуси это важно. Передайте Дональду, что я согласен эту «большую сделку» подготовить» (цитата по видео с Telegram-канала «Пул первого»).
Большие контуры рычага
Как отметил Лукашенко, Минск «обозначил свои интересы и направил американцам соответствующие предложения», а работа идет, пусть даже США сейчас «немного не до этого». «Мы обсуждали все международные проблемы. Они задавали вопросы и по России, и Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства», – отметил Лукашенко. Он отрицает, что США поднимали вопрос связей Москвы и Минска: «Да господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели».
При этом, по его словам Лукашенко, через Коула Мелания Трамп, первая леди США, передала список украинских детей, в результате боевых действий оказавшихся в России. Он добавил, что ограничится здесь посреднической функцией. Лукашенко также высказал «американцам свое видение окончания войны в Иране», идущей уже три недели. Он подтвердил, что Минск не поставляет сейчас оружие иранцам. Хотя на встрече Лукашенко сказал Коулу, что США «воюют против друзей» Белоруссии.
При этом лидер страны сказал журналистам своего пула, что он у американцев «никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям». А благосклонное отношение Трампа якобы обеспечено тем, что Лукашенко единственный лидеров государства публично выступавший за соблюдение его прав в предвыборную кампанию 2024 г.
Теперь Трамп, по словам Лукашенко, готов лично обсуждать условия новых договоренностей с Минском «у него дома, во Флориде». Лукашенко также собирается посетить второе заседание Совета мира Трампа, куда Белоруссия вошла одной из первых. В феврале 2026 г. Лукашенко отказался лететь туда на первое заседание. Его пресс-секретарь объяснила «Ведомостям» это уже плотным графиком и логистической. Сейчас Лукашенко сказал, что главной причиной была «первая в истории масштабная» проверка боеспособности его армии .Лукашенко также сказал, что в его повестке с США остается работа посольств. Коул ранее сказал об продолжении работы по возобновлению работы посольства США в Минске, закрытого с февраля 2022 г.
Реальная отмена санкций США для Белоруссии будет «приглашением» к сотрудничеству и демонстрацией нужности Лукашенко как партнера в Восточной Европе, временная символическая замена традиционным партнерам, допускает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Контакт с Минском уже был способом давления на Россию, напоминанием, что Трамп может говорить даже с ее ближайшим союзником, считает эксперт. Не исключено, что Трамп видит Белоруссию способной влиять на Россию и в его войне с Ираном, в попытках поиска выхода из нее, а также по вопросу завершения конфликта на Украине, продолжает Кошкин.
Ранее Лукашенко говорил, что смысл в налаживании отношений с США существует, только если процесс не станет «спектаклем», напоминает руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. И даже снятие санкций не значит реальных гарантий: их снимали и с лидера Ливии Муаммара Каддафи, убитого восставшими в 2011 г. при поддержке западных сил. Но и частичное снятие санкций будет подспорьем для белорусской экономики, замечает Офицеров-Бельский.
Затянувшееся смягчение
По итогам встречи Коула и Лукашенко было объявлено решение Вашингтона о смягчении санкций, которое, впрочем, оставляет много вопросов. Американец, в частности, объявил о снятии ограничений с «Белинвестбанка», Банка развития Республики Беларуси (БРРБ), а также с Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия» — главного экспортера калийных удобрений. Коул подчеркнул, что процедура отмены санкций сейчас пойдет значительно быстрее, так как он согласовал заранее параметры с министерством финансов и другими ведомствами в США.
В декабре 2025 г. Коул уже анонсировал снятие санкций с «Беларуськалия» в обмен на освобождение 123 политзаключенных, включая лидеров протестов 2020 г. Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. На деле один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире остался в SDN-списке американского OFAC. Лишь «Беларуськалию», «Агророзквиту» и их «дочкам» с долей более 50% дана генлицензия для сделок с американскими лицами. Сами санкции США действуют с декабря 2021 г.
Сейчас Лукашенко вновь помиловал еще 250 политзаключенных, 235 из них остались в стране. Он предупредил Коула, что не допустит протестов по аналогии с 2020 г. Американцы, по его словам, сами оказались неприятно удивлены деятельностью в США оппозиционера Сергея Тихановского, освобожденного в 2025 г.
Кроме того, США пообещали снятие санкций и с минфина Белоруссии. В Минске сочли этот анонс созданием предпосылки для восстановления доверия между участниками международного рынка капитала.. При этом 20 марта американский эмитент Visa запретил расчеты на территории Европейской экономической зоны карточками, выпущенными Белагропромбанком, Белгазпромбанком и местным Альфа-банком.
Смягчение санкций США для белорусских банков, минфина «Беларуськалия» будет означать, прежде всего, частичное восстановление финансовых каналов, снижение транзакционных издержек и расширение возможностей внешнеторговых операций, поясняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Но даже с подтверждение вывода из SDN-листа этих лиц ограничат санкций ЕС, поскольку Европа была основным рынком и транзитным направлением экспорта Минска, указывает Кабаков: «Так что речь скорее о точечной нормализации платежей»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОЩУПЫВАНИЕ
С отменой санкций США санкции ЕС БРРБ продолжатся, держатели его еврооблигаций не смогут провести платежи по ним в американских долларах, указывает партнер BGP Litigation Сергей Гландин (в соответствии со статьей 1zb антибелорусского Регламента ЕС 765/2006). Платежи в долларах, вероятно, в какой-то момент проводить вновь смогут, но из-за санкций ЕС вряд ли смогут пользоваться SWIFT, добавляет Гландин..Даже выйди «Беларуськалий» из SDN-листа, его экспорт будет идти в Китай, Индию, рынки Юга, логистика и санкционные риски сдержит динамику, несмотря на высокие цены, отмечает Кабаков: «И даже широкая генлицензия США будет лишь временным послаблением, без полного доступа к глобальной финансовой системе».
Европейско-литовский контекст
Опосредованно в диалоге Лукашенко с американцами присутствует тема напряженных отношений Минска с его соседями из Евросоюза (ЕС), в том числе Литвы. В Вильнюсе Коул накануне визита в Белоруссию встречался с премьер-министром Ингой Ругинене. Брюссель не спешит снимать собственные санкции против Минска, а Литва – открывать для белорусского экспорта в Европу порт Клайпеда.
Лукашенко считает, что европейские лидеры постарались воспользоваться моментом встречи с Коулом для передачи своих претензий. И на деле, как минимум, часть разногласий с Литвой после визита Коула, видимо, близка к разрешению – Лукашенко пообещал до 23 марта решить вопрос с возвращением фур с литовской регистрацией, что находятся в Белоруссии, так как «жалко поляков, литовцев» (часть владельцев – из Польши).
После решения Вильнюса осенью 2025 г. закрыть КПП на границе под предлогом борьбы с контрабандными метеозондами до 1000 фур застряли в Белоруссии. Ее власти, апеллируя к тому, что грузовики стояли на обочинах, перевезли их на спецстоянки, установ цену за охрану (теперь ее снизят).
Европа по Белоруссии будет противиться Трампу, она и так демонстрирует отказ помогать с Ираном, подчеркивает Кошкин. «Брюссель и члены ЕС не будут ослаблять санкции Минску, как они не делают этого и для Москвы», – уверен он. Со стороны Трампа попытка установить контакт с Россией и Белоруссией – стремление послать сигнал европейцам о наличии альтернативных партнеров, добавляет Кошкин. При этом европейцы не готовы идти на серьезный диалог с Лукашенко, заключает Офицеров-Бельский.