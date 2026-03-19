Эмиссар Трампа обсудил с Лукашенко его возможную поездку в США
Спецпосланник президента США Джон Коул обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко его возможный визит в Соединенные Штаты и обещал работать над тем, чтобы это организовать. Его слова приводит близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
Коул также заявил, что президент США Дональд Трамп отзывается о белорусском лидере как о своем друге и уважаемом мировом лидере. Стороны обсудили отношения Минска и Вашингтона, а также вопросы мирового характера. Так, Коул и Лукашенко затронули тему конфликта на Ближнем Востоке.
«Очень ценно всегда получать мнение президента Белоруссии. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе», – отметил спецпредставитель Трампа.
Лукашенко на встрече заявил, что Вашингтон ведет боевые действия против союзников Белоруссии. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы его точку зрения Коул донес до американского лидера.
Последняя встреча Лукашенко и Коула проходила в декабре 2025 г. Тогда Лукашенко заявил, что в последнее время он одобряет действия Трампа.