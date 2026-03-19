Лукашенко заявил, что США воюют против друзей Белоруссии
Вашингтон ведет боевые действия против союзников Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко на переговорах с делегацией США, во главе которой был спецпосланник Джон Коул.
«Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. <...> Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Белорусский президент заявил, что хотел бы, чтобы его точку зрения Коул донес до американского лидера Дональда Трампа. «Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», – заявил Лукашенко.
Последняя встреча Лукашенко и Коула проходила в декабре 2025 г. Тогда Лукашенко заявил, что в последнее время он одобряет действия Трампа.