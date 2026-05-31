Лукашенко: Минск определил «очень серьезную цель» недалеко от границы с Украиной
Киев мог наметить на белорусской территории 500 потенциальных целей, но у Минска есть одна «очень серьезная цель» с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане.
«Это ж они тоже понимают», – сказал белорусский лидер, назвав угрозы из Киева «трепом» и «болтовней», передает «РИА Новости». По словам Лукашенко, украинские военные не хотят войны с Белоруссией, понимая, что это создаст дополнительный фронт протяженностью 1500 км.
Президент Белоруссии охарактеризовал состав украинских сил, размещенных у границы. «Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит, но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны – вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее», – подчеркнул он.
21 мая Зеленский пригрозил Минску последствиями, заявив об усилении защиты северного направления и укреплении фортификаций в Киевской и Черниговской областях, а также о возможностях для «превентивной работы». Лукашенко в этот же день заявил, что Белоруссия не будет втянута в конфликт с Украиной, если против республики не будет совершена агрессия. По его словам, Минск не видит в этом «никакой необходимости – ни гражданской, ни военной». Он также отмечал, что в случае нападения Москва и Минск будут «вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока». В апреле Лукашенко заявлял, что ему жалко украинский народ, который, по его мнению, расплачивается за избрание Зеленского президентом.