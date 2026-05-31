Лукашенко: Минск определил «очень серьезную цель» недалеко от границы с Украиной

21 мая Зеленский пригрозил Минску последствиями, заявив об усилении защиты северного направления и укреплении фортификаций в Киевской и Черниговской областях, а также о возможностях для «превентивной работы». Лукашенко в этот же день заявил, что Белоруссия не будет втянута в конфликт с Украиной, если против республики не будет совершена агрессия. По его словам, Минск не видит в этом «никакой необходимости – ни гражданской, ни военной». Он также отмечал, что в случае нападения Москва и Минск будут «вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока». В апреле Лукашенко заявлял, что ему жалко украинский народ, который, по его мнению, расплачивается за избрание Зеленского президентом.