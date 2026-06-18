Постпред Белоруссии при ОБСЕ назвал атаку под Брянском актом терроризма

Совет постоянных полномочных представителей стран СНГ проведет экстренное заседание по инициативе белорусской стороны в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области. Встреча пройдет в Минске 19 июня. В сообщении отмечается, что обсуждение будет посвящено инциденту, который в СНГ квалифицируют как нападение на мирных граждан, и пройдет в Исполнительном комитете СНГ.