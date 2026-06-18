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Постпред Белоруссии при ОБСЕ назвал атаку под Брянском актом терроризма

Ведомости

Белоруссия расценивает удар по автобусу с гражданами республики в Брянской области как акт терроризма против мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас.

Дипломат подчеркнул, что белорусская делегация решительно осуждает атаку на автобус с детьми. Минск ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии.

Совет постоянных полномочных представителей стран СНГ проведет экстренное заседание по инициативе белорусской стороны в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области. Встреча пройдет в Минске 19 июня. В сообщении отмечается, что обсуждение будет посвящено инциденту, который в СНГ квалифицируют как нападение на мирных граждан, и пройдет в Исполнительном комитете СНГ.

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МИД Белоруссии также вызвало временного поверенного в делах Украины в стране Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области.

В ходе совещания с представителями военного руководства президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему инцидента с автобусом в Брянской области. Президент утверждает, что удар был нанесен украинским дроном, несмотря на попытки Киева опровергнуть эту версию событий. Кроме того, глава государства предупредил о последствиях любых попыток втянуть Белоруссию в вооруженное противостояние, подчеркнув, что подобные действия «дорого обойдутся».

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