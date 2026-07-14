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Рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине до конца октября

Ведомости

Верховная рада Украины утвердила указ президента о продлении режима всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Решение было принято на заседании парламента и вступит в силу с 2 августа. Документ опубликован на сайте Рады.

За соответствующее постановление проголосовали 311 народных депутатов. Согласно принятому решению, действие всеобщей мобилизации продлевается до 31 октября.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить всеобщую мобилизацию. Это станет уже 20-м продлением военного положения и мобилизации на Украине с начала спецоперации. В последний раз Верховная рада продлевала их в апреле 2026 г. – тогда режимы были продлены до 2 августа.

12 июля Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Ожидаются также перестановки среди силовиков. Зеленский предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. В марте Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет провести президентские выборы только после того, как завершится конфликт с Россией. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 г. Они были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.

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