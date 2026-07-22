Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,545-0,47%BLNG7,94+13,27%CHKZ14 7000%IMOEX2 136,11+2,76%RTSI857,49+2,86%RGBI112,72+0,59%RGBITR755,59+0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ГД расширила список судимых граждан, которые могут заключить контракт с ВС РФ

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий возможности заключения контрактов с Вооруженными силами России в период мобилизации гражданами с неснятой или непогашенной судимостью. Документ опубликован в думской базе.

Правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента 17 июля.

Документ предполагает снятие ограничений для лиц, осужденных по ряду статей УК РФ, в том числе:

  • ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов),

  • ч. 2 ст. 209 (участие в банде или в совершаемых ею нападениях),

  • ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. «б» ч. 2 ст. 215.4 (незаконное вмешательство в работу критически важных объектов),

  • ст. 217.1 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов),

  • ч. 1 и 2 ст. 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами),

  • ч. 1 ст. 221 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ),

  • ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов либо культурных ценностей),

  • ч. 1, 2 и 3, а также п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров),

  • ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну) УК РФ.

При этом запрет на заключение контракта сохраняется для граждан, осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, а также по статьям, связанным с терроризмом, диверсией, шпионажем, государственной изменой и рядом других тяжких преступлений.

В марте 2025 г. президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, прибывшим на фронт из мест лишения свободы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте