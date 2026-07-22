ГД расширила список судимых граждан, которые могут заключить контракт с ВС РФ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий возможности заключения контрактов с Вооруженными силами России в период мобилизации гражданами с неснятой или непогашенной судимостью. Документ опубликован в думской базе.
Правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента 17 июля.
Документ предполагает снятие ограничений для лиц, осужденных по ряду статей УК РФ, в том числе:
ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов),
ч. 2 ст. 209 (участие в банде или в совершаемых ею нападениях),
ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. «б» ч. 2 ст. 215.4 (незаконное вмешательство в работу критически важных объектов),
ст. 217.1 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов),
ч. 1 и 2 ст. 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами),
ч. 1 ст. 221 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ),
ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов либо культурных ценностей),
ч. 1, 2 и 3, а также п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров),
ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну) УК РФ.
При этом запрет на заключение контракта сохраняется для граждан, осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, а также по статьям, связанным с терроризмом, диверсией, шпионажем, государственной изменой и рядом других тяжких преступлений.
В марте 2025 г. президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, прибывшим на фронт из мест лишения свободы.