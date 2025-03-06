Путин: участники спецоперации из числа заключенных получат статус ветеранов
Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, которые прибыли на фронт из мест лишения свободы. Об этом глава государства заявил на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
По его словам, люди, которые совершили в силу разных обстоятельств какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, должны быть в одинаковом положении, в том числе это касается и статуса ветеранов боевых действий.
«Сделаем обязательно», – заверил Путин.
В феврале замминистра обороны Анна Цивилева сообщила, что возглавляемый ею фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по наделению статусом участника боевых действий военных формирования «Шторм Z», заключивших контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 г. Инициативу уже рассматривает правительство, добавила она.
Отряды «Шторм Z» состоят в том числе из российских заключенных и обвиняемых, которые подписали контракт на военную службу в обмен на свободу или прекращение дел.