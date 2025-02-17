Цивилева предложила присваивать статус участника спецоперации военным «Шторм Z»
Фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по наделению статусом участника боевых действий военных формирования «Шторм Z», заключивших контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 г. Об этом сообщила глава фонда и замминистра обороны Анна Цивилева в интервью «РИА Новости».
«Специфика ситуации с бойцами из отрядов "Шторм Z" заключается в том, что на них изначально не распространялись меры поддержки. Они даже не могли получить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас стараемся интегрировать их в ветеранское сообщество», – сказала Цивилева.
Она уточнила, что в настоящий момент эту инициативу рассматривает правительство. Отряды «Шторм Z» состоят в том числе из российских заключенных и обвиняемых, которые заключили контракт с Минобороны в обмен на свободу или прекращение дел.
Еще в сентябре 2024 г. Цивилева сообщала о разработке норм о выдаче ветеранских удостоверений бойцам «Шторм Z». Право получить документ распространяется на тех, кто участвовал в боевых действиях с 24 февраля 2022 г. на территории ДНР и ЛНР, а с 30 сентября 2022 г. – Запорожской и Херсонской областей.