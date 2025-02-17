Цивилева предложила присваивать статус участника спецоперации военным «Шторм Z»

Еще в сентябре 2024 г. Цивилева сообщала о разработке норм о выдаче ветеранских удостоверений бойцам «Шторм Z». Право получить документ распространяется на тех, кто участвовал в боевых действиях с 24 февраля 2022 г. на территории ДНР и ЛНР, а с 30 сентября 2022 г. – Запорожской и Херсонской областей.