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Цивилева предложила присваивать статус участника спецоперации военным «Шторм Z»

Ведомости

Фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по наделению статусом участника боевых действий военных формирования «Шторм Z», заключивших контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 г. Об этом сообщила глава фонда и замминистра обороны Анна Цивилева в интервью «РИА Новости».

«Специфика ситуации с бойцами из отрядов "Шторм Z" заключается в том, что на них изначально не распространялись меры поддержки. Они даже не могли получить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас стараемся интегрировать их в ветеранское сообщество», – сказала Цивилева.

Она уточнила, что в настоящий момент эту инициативу рассматривает правительство. Отряды «Шторм Z» состоят в том числе из российских заключенных и обвиняемых, которые заключили контракт с Минобороны в обмен на свободу или прекращение дел.

Еще в сентябре 2024 г. Цивилева сообщала о разработке норм о выдаче ветеранских удостоверений бойцам «Шторм Z». Право получить документ распространяется на тех, кто участвовал в боевых действиях с 24 февраля 2022 г. на территории ДНР и ЛНР, а с 30 сентября 2022 г. – Запорожской и Херсонской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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