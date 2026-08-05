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Путин: Солодчук будет руководить всеми службами тыла в Минобороны

Российский лидер назвал его одним из самых талантливых командиров
Ведомости

Руководство всеми службами тыла в Минобороны возьмет на себя генерал-полковник Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством оборонного ведомства.

Глава государства отметил, что по инициативе министра обороны Андрея Белоусова было решено сосредоточить в одних руках все службы тыла.

«Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Я неслучайно сказал, что руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь Вы проявите свои лучшие организаторские качества», – сказал Путин, обращаясь к Солодчуку.

Валерий Солодчук является командующим войсками Центрального военного округа.

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