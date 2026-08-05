Путин: Солодчук будет руководить всеми службами тыла в Минобороны

Путин: Солодчук будет руководить всеми службами тыла в МинобороныРоссийский лидер назвал его одним из самых талантливых командиров
Руководство всеми службами тыла в Минобороны возьмет на себя генерал-полковник Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством оборонного ведомства.
Глава государства отметил, что по инициативе министра обороны Андрея Белоусова было решено сосредоточить в одних руках все службы тыла.
«Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Я неслучайно сказал, что руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь Вы проявите свои лучшие организаторские качества», – сказал Путин, обращаясь к Солодчуку.
Валерий Солодчук является командующим войсками Центрального военного округа.