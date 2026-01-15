NBC News: Трамп хочет быстрого удара по Ирану, но ему не гарантируют успех
Президент США Дональд Трамп требует, чтобы любое военное вмешательство в Иране было быстрым, решительным и привело к падению режима, но его советники не могут гарантировать такого исхода, сообщает NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.
Согласно полученным изданием данным, Трамп четко дал понять своей команде национальной безопасности во время совещания 13 января, что любая операция должна быть «окончательной» и не перерастать в затяжной конфликт, длящийся недели или месяцы. «Если он что-то предпримет, он хочет, чтобы это было окончательно», – сказал источник.
При этом американские чиновники и военные советники пока не могут гарантировать президенту, что режим в Тегеране рухнет быстро после удара США. Более того, существуют серьезные опасения, что у Пентагона может не оказаться всех необходимых ресурсов в регионе для эффективной защиты от ожидаемой агрессивной реакции Ирана, особенно с учетом недавней переброски сил для операции в Венесуэле.
Согласно информации источников, эти факторы могут вынудить Трампа одобрить изначально более ограниченное военное наступление, сохраняя возможность для последующей эскалации. По состоянию на 14 января окончательного решения принято не было.
Отдельно подчеркивается, что Трамп готов выполнить свои неоднократные публичные обещания протестующим в Иране о военной поддержке США в их борьбе за свержение режима.
Представитель Белого дома в заявлении подтвердил, что «все варианты находятся в распоряжении президента Трампа», напомнив о прошлогодней операции против ядерных объектов Ирана и захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро как доказательстве серьезности его намерений. Центральное командование США подготовило и доработало ряд военных сценариев, которые были представлены президенту.
15 января стало известно, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.
14 января Reuters писал, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Один из собеседников только допустил американскую атаку, тогда как второй чиновник заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам израильского чиновника, Трамп действительно принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока неизвестны.