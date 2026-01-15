NBC News: Трамп хочет быстрого удара по Ирану, но ему не гарантируют успех

При этом американские чиновники и военные советники пока не могут гарантировать президенту, что режим в Тегеране рухнет быстро после удара США. Более того, существуют серьезные опасения, что у Пентагона может не оказаться всех необходимых ресурсов в регионе для эффективной защиты от ожидаемой агрессивной реакции Ирана, особенно с учетом недавней переброски сил для операции в Венесуэле.