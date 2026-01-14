Газета
Главная / Политика /

Reuters: США могут атаковать Иран в течение 24 часов

Ведомости

США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников.

Один из собеседников только допустил американскую атаку, тогда как второй чиновник заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам израильского чиновника, президент США Дональд Трамп действительно принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока неизвестны.

Агентство сообщило 14 января, что США вывозят часть персонала с основных военных баз на территории Ближнего Востока на фоне напряженной ситуации в регионе. До этого Reuters со ссылкой на иранский источник писало, что Тегеран предупредил союзников на Ближнем Востоке о нанесении ответных ударов по базам США в случае атаки США на Иран.

Иран опроверг сообщения о 12 000 жертв протестов

Политика / Международные новости

Масштабные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначальные требования протестующих в Тегеране заключались в обеспечении экономической стабильности, но позже к этому присоединились призывы к политическим реформам.

Трамп предупреждал иранские власти, что США нанесут удары по территории республики в случае гибели протестующих. В ходе протестов западные СМИ сообщали неофициальные данные о гибели вплоть до 20 000 человек. В Иране утверждают, что сообщения зарубежных СМИ о большом количестве жертв протестов в стране являются «настоящей ложью».

