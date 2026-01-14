Reuters: США могут атаковать Иран в течение 24 часов

Один из собеседников только допустил американскую атаку, тогда как второй чиновник заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам израильского чиновника, президент США Дональд Трамп действительно принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока неизвестны.