Иран опроверг сообщения о 12 000 жертв протестов

13 января президент США Дональд Трамп в соцсетях призвал иранских протестующих продолжать акции и захватывать государственные учреждения, заявив, что «помощь уже в пути». Он также сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался от контактов с ними, пока «убийства протестующих не прекратятся».