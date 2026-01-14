Иран опроверг сообщения о 12 000 жертв протестов
Судебные власти Ирана опровергли сообщения зарубежных СМИ о более чем 12 000 жертв протестов в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
В заявлении отмечается, что распространяемые данные являются искажением. «Фальсификация числа жертв в недавних террористических актах в Иране со стороны новостных агентств "Моссада" является настоящей ложью. Числа, указанные на телах погибших, – это номер разрешения на захоронение, а не порядковые номера жертв», – говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 г. на фоне девальвации национальной валюты – иранского риала. Изначально участники акций в Тегеране выдвигали требования, связанные с обеспечением экономической стабильности, позднее к ним добавились призывы к политическим реформам. Со временем беспорядки охватили все провинции страны.
Reuters со ссылкой на источник сообщал, что по состоянию на 13 января в ходе протестов в Иране погибли около 2000 человек. Телеканал CBS News, со ссылкой на анонимный источник внутри страны, сообщал о 12 000–20 000 погибших.
13 января президент США Дональд Трамп в соцсетях призвал иранских протестующих продолжать акции и захватывать государственные учреждения, заявив, что «помощь уже в пути». Он также сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался от контактов с ними, пока «убийства протестующих не прекратятся».
14 января стало известно, что израильские и некоторые арабские чиновники обратились к администрации Трампа с просьбой отложить возможные удары по Ирану, сочтя, что режим в стране пока недостаточно ослаб. По данным источника телеканала, израильская сторона полагает, что в случае ударов США «внешнее вмешательство может не закончить работу, которую начали протестующие».