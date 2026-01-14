Иран пригрозил ударом по базам США на Ближнем Востоке

The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американская атака на Иран в связи с протестами возможна. При этом неизвестно, какого типа военную акцию планирует администрация президента США против республики. 13 января Трамп призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения, заверив их, что «помощь уже в пути».