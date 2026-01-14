Иран пригрозил ударом по базам США на Ближнем Востоке
Тегеран предупредил союзников на Ближнем Востоке, что нанесет удары по американским базам в случае атаки США на Иран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
«Тегеран заявил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы [в случае ударов США]», – сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, Иран призвал союзников «предотвратить нападения Вашингтона на Иран». Чиновник подтвердил, что прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были приостановлены.
Израильский чиновник сообщил, что президент США Дональд Трамп действительно принял решение вмешаться, но масштабы и сроки этих действий остаются неясными, заявил израильский чиновник.
Reuters отметил, что Соединенные Штаты размещают свои войска в штабе Пятого флота ВМС США в Бахрейне и на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американская атака на Иран в связи с протестами возможна. При этом неизвестно, какого типа военную акцию планирует администрация президента США против республики. 13 января Трамп призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения, заверив их, что «помощь уже в пути».
Вашингтон обладает существенно ограниченными военными ресурсами для силового воздействия на Иран по сравнению с прошлым годом, отмечало Politico. В частности, авианосец USS Ford находится в Карибском море после операции у берегов Венесуэлы, а зенитно-ракетные комплексы Patriot, ранее размещенные на Ближнем Востоке, вернулись на Корейский полуостров.