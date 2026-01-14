Газета
Главная / Политика /

Reuters: США вывозят часть сотрудников с крупных баз на Ближнем Востоке

Ведомости

США вывозят часть персонала с основных военных баз на территории Ближнего Востока на фоне напряженной ситуации в регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

До этого издание писало, ссылаясь на источник из Ирана, что Тегеран предупредил союзников на Ближнем Востоке о нанесении ответных ударов по базам США в случае атаки США на Иран. По данным агентства, Иран призвал страны «предотвратить нападения Вашингтона на Иран».

14 января NBC News сообщал, что израильские политики, а также ряд арабских чиновников просили у представителей администрации президента США Дональда Трампа отложить возможные удары по Ирану. Они объясняли это тем, что режим в стране недостаточно ослаб.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива отмечала, что Белый дом допускает атаку на иранские объекты. По данным издания, удары «скорее возможны, чем нет», но неизвестно, какого типа военная акция запланирована против Ирана.

