США отправят авианосную ударную группу на Ближний Восток

США отправят авианосную ударную группу на Ближний ВостокРанее СМИ сообщали о нехватке сил в регионе после переброски военных в Венесуэлу
Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, сообщает NewsNation со ссылкой на источники. Передислокация связана с обострением напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и Ираном.
Как сообщает издание, перемещение соединения, в которое также входят корабли сопровождения и как минимум одна атомная подводная лодка, займет около недели. Эта значительная переброска сил происходит на фоне антиправительственных протестов в Иране и обсуждения в Белом доме возможных вариантов поддержки демонстрантов.
Ранее Иран предупредил, что в случае ударов США нацелится на американские и израильские войска. Центральное командование ВС США, куда направляется группа, отвечает за регион от Северо-Восточной Африки до Южной Азии, включая 21 страну, в том числе Ирак, Афганистан, Пакистан и сам Иран.
Решение о передислокации принято после того, как The Washington Post сообщила об опасениях Пентагона из-за нехватки сил в регионе после переброски ключевых активов для поддержки операции в Венесуэле, отмечает издание.
14 января Reuters писал, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Один из собеседников только допустил американскую атаку, тогда как второй чиновник заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам израильского чиновника, Трамп действительно принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока неизвестны.
Агентство также сообщило, что США вывозят часть персонала с основных военных баз на территории Ближнего Востока на фоне напряженной ситуации в регионе. До этого Reuters со ссылкой на иранский источник писало, что Тегеран предупредил союзников на Ближнем Востоке о нанесении ответных ударов по базам США в случае атаки США на Иран.
Масштабные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначальные требования протестующих в Тегеране заключались в обеспечении экономической стабильности, но позже к этому присоединились призывы к политическим реформам.