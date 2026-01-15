США отправят авианосную ударную группу на Ближний Восток

14 января Reuters писал, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Один из собеседников только допустил американскую атаку, тогда как второй чиновник заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам израильского чиновника, Трамп действительно принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока неизвестны.