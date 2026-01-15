Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Ирана в Пакистане заявил, что Трамп пообещал не нападать на страну

Ведомости

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявил, что президент США Дональд Трамп передал Тегерану заверения в отсутствии планов нападения на Иран и попросил Иран также проявить сдержанность, сообщает издание Dawn.

По словам дипломата, информация о позиции Трампа была получена ночью 15 января. Он также отметил, что Трамп сообщил о прекращении убийств протестующих в Иране и занял выжидательную позицию в отношении возможных военных действий.

Могаддам заявил, что, по его мнению, освещение протестов в американских и западных СМИ подстрекало к насилию, а заявления Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху являются вмешательством во внутренние дела Ирана.

Посол охарактеризовал ситуацию в стране как «полностью под контролем» и заявил, что в настоящее время протестов нет, несмотря на угрозы со стороны Израиля и США. В случае агрессии, по его словам, Иран готов нанести ответные удары по объектам США и Израиля в регионе.

15 января The Washington Post писал, что Израиль и Иран через российское посредничество тайно обменялись гарантиями о том, что не нанесут упреждающий удар друг по другу накануне массовых протестов в Иране. Как следует из материалов издания, в конце декабря израильские официальные лица передали через Москву заверение, что Израиль не атакует Иран, если сам не подвергнется нападению. Иран ответил взаимным обязательством воздержаться от упреждающих действий.

В этот же день Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её