Посол Ирана в Пакистане заявил, что Трамп пообещал не нападать на страну
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявил, что президент США Дональд Трамп передал Тегерану заверения в отсутствии планов нападения на Иран и попросил Иран также проявить сдержанность, сообщает издание Dawn.
По словам дипломата, информация о позиции Трампа была получена ночью 15 января. Он также отметил, что Трамп сообщил о прекращении убийств протестующих в Иране и занял выжидательную позицию в отношении возможных военных действий.
Могаддам заявил, что, по его мнению, освещение протестов в американских и западных СМИ подстрекало к насилию, а заявления Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху являются вмешательством во внутренние дела Ирана.
Посол охарактеризовал ситуацию в стране как «полностью под контролем» и заявил, что в настоящее время протестов нет, несмотря на угрозы со стороны Израиля и США. В случае агрессии, по его словам, Иран готов нанести ответные удары по объектам США и Израиля в регионе.
15 января The Washington Post писал, что Израиль и Иран через российское посредничество тайно обменялись гарантиями о том, что не нанесут упреждающий удар друг по другу накануне массовых протестов в Иране. Как следует из материалов издания, в конце декабря израильские официальные лица передали через Москву заверение, что Израиль не атакует Иран, если сам не подвергнется нападению. Иран ответил взаимным обязательством воздержаться от упреждающих действий.
В этот же день Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается.