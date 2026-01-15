Трамп: в Иране не планируют казнить участников протестов

14 января Reuters писал, что США могут нанести удары по Ирану в течение 24 часов. Один из собеседников агентства допустил возможность американской атаки, другой заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам израильского чиновника, Трамп действительно принял решение о вмешательстве, однако масштабы и сроки операции пока не определены.