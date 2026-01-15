Трамп: в Иране не планируют казнить участников протестов
США получили информацию о том, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются, они прекратились. В планах нет казней, ни одной казни. Мне об этом сообщили хорошие источники», – сказал Трамп журналистам.
14 января Reuters писал, что США могут нанести удары по Ирану в течение 24 часов. Один из собеседников агентства допустил возможность американской атаки, другой заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам израильского чиновника, Трамп действительно принял решение о вмешательстве, однако масштабы и сроки операции пока не определены.
До этого Reuters со ссылкой на источник в Иране также сообщал, что Тегеран предупредил союзников на Ближнем Востоке о возможных ответных ударах по базам США в случае американской атаки.
Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально участники акций в Тегеране требовали экономической стабильности, позже к этим требованиям добавились призывы к политическим реформам.
13 января Трамп в соцсетях призвал иранских протестующих продолжать акции и захватывать государственные учреждения, заявив, что «помощь уже в пути».