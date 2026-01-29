CNN: Трамп рассматривает возможность удара по Ирану

По словам собеседников телеканала, в числе рассматриваемых американским лидером вариантов – авиаудары США по лидерам Ирана и сотрудникам служб безопасности, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям. Отмечается, что окончательное решение еще не принято, но глава Белого дома считает, что его военные возможности расширились с начала января, когда в регионе появилась авианосная ударная группа США.