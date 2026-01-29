CNN: Трамп рассматривает возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседников телеканала, в числе рассматриваемых американским лидером вариантов – авиаудары США по лидерам Ирана и сотрудникам служб безопасности, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям. Отмечается, что окончательное решение еще не принято, но глава Белого дома считает, что его военные возможности расширились с начала января, когда в регионе появилась авианосная ударная группа США.
Авианосная ударная группа ВМС США «Авраам Линкольн» вошла в Индийский океан 26 января и приближается к Ирану, где может поддержать любые потенциальные операции против страны – как с точки зрения нанесения ударов, так и с точки зрения защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана, отмечает CNN.
28 января замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади заявил, что Тегеран вступил в третью фазу конфликта с США и Израилем. Первой фазой была война в июне 2025 г., второй – протесты в январе этого года, отметил он.
В этот же день Трамп объявил об отправке большой флотилии к берегам Ирана для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.