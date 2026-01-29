Иран обречен, пока Дональд Трамп в Белом доме

Иран обречен, пока Дональд Трамп в Белом домеЖертва трампизма
Ирану не избежать американских ударов. Это касается не только и не столько нынешнего скопления кораблей США в Персидском заливе. Речь идет в целом о президентстве Дональда Трампа. Пока он сидит в Овальном кабинете, Тегеран и его ближайшие союзники всегда будут в опасности. Это обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, Иран – это безопасная мишень. Невозможно вспомнить хотя бы один действительно пропорциональный, а главное – неожиданный ответ Исламской Республики на американскую акцию. У нее нет ни необходимых ресурсов, ни желания нарываться на еще более масштабный удар со стороны Вашингтона.
Во-вторых, Иран – это удобная мишень. Трампу не нужно лепить из Тегерана врага. Он давно является таковым в головах значительной части американских граждан. Иначе говоря, новая атака, особенно после июньских событий (когда США бомбили ядерные объекты), никого не удивит и не особо возмутит. Ведь Америка будет бить не по иранскому народу, а по «режиму аятолл». Более того, поддержка таких действий культивируется религиозно-идеологическими кругами (например, евангелистами) и группами интересов, которые обладают серьезным влиянием как в целом на американскую политическую систему, так и конкретно на Трампа.
В-третьих, Иран можно «передать». В отличие от большинства других регионов сеть американских военных союзов на Ближнем Востоке является наиболее активной. Это выражается в способности Вашингтона делегировать в том числе боевые задачи своему основному региональному союзнику – Израилю. То есть в нужный момент Штатам будет просто легче умыть руки и передать эстафету.
В-четвертых, Ираном можно безопасно отвлечь. Особенно это актуально в период внутриполитических кризисов и скандалов. Беспорядки в Миннеаполисе в связи с действиями американской иммиграционной полиции ICE могут показаться Трампу вполне достойными для отвлечения внимания. За ним водится такое поведение: как только внутриполитическая беда – жди внешнеполитической «сенсации».
Одновременно с этим стоит помнить, что авиаудары кажутся максимально возможным сценарием, на который готов согласиться Трамп. Потому что втягивание в полноценный конфликт может обернуться увязанием. Этого Трампу хотелось бы избежать всеми возможными способами. Он не хочет быть обвиненным в новом Ираке, особенно в преддверии промежуточных выборов. Иран хорош для Трампа как мальчик для битья, а не в качестве постоянной военной и экономической обузы.
Угрозы Трампа в отношении Ирана остаются актуальными, а главное – возможными к осуществлению с минимальными потерями. А демонстрировать силу по низкой цене американский президент любит.