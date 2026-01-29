Иран обречен, пока Дональд Трамп в Белом доме

Во-вторых, Иран – это удобная мишень. Трампу не нужно лепить из Тегерана врага. Он давно является таковым в головах значительной части американских граждан. Иначе говоря, новая атака, особенно после июньских событий (когда США бомбили ядерные объекты), никого не удивит и не особо возмутит. Ведь Америка будет бить не по иранскому народу, а по «режиму аятолл». Более того, поддержка таких действий культивируется религиозно-идеологическими кругами (например, евангелистами) и группами интересов, которые обладают серьезным влиянием как в целом на американскую политическую систему, так и конкретно на Трампа.