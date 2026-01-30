Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани

29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова содействовать разрядке напряженности между Израилем и Ираном, как это было в 2015 г. при заключении соглашения по иранской ядерной программе. «Сейчас мы готовы сделать что-то подобное. Израильтяне, иранцы и американцы об этом знают», – отметил он.