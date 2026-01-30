Газета
Главная / Политика /

Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, прибывшим в Россию с визитом. Об этом сообщили в Кремле.

Других подробностей пока не приводится. До этого визит в Москву Лариджани не анонсировался.

29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова содействовать разрядке напряженности между Израилем и Ираном, как это было в 2015 г. при заключении соглашения по иранской ядерной программе. «Сейчас мы готовы сделать что-то подобное. Израильтяне, иранцы и американцы об этом знают», – отметил он.

Небензя призвал США «семь раз отмерить и не отрезать» с Ираном

Политика / Международные отношения

Лавров подчеркивал, что у России сохраняются хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном, что позволяет ей предлагать посреднические усилия.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле по-прежнему призывают США и Иран к сдержанности и отказу от каких-либо силовых методов решения вопросов. Он подчеркивал, что переговорный потенциал еще не исчерпан и приоритет следует отдавать дипломатии.

28 января американский лидер Дональд Трамп рассказал об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он отмечал, что отправленная флотилия больше той, что была в Венесуэле.

30 января министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе. По его словам, Турция и другие страны работают над рамками для потенциальных переговоров.

