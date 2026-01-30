Аракчи: Иран готов к диалогу с США по ядерной программе
Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
«Надеюсь, мы скоро сможем прийти к четкому соглашению, которое гарантирует достойные переговоры», – сказал он (цитата по Axios).
Аракчи сообщил, что сейчас планов проводить встречи нет, но Турция и другие страны работают над рамками для потенциальных переговоров. Тегеран не будет вести диалог по своей программе баллистических ракет, уточнил министр. В целом же Иран готов к обоим сценариям – войне или дипломатии, объявил глава МИДа.
28 января президент США Дональд Трамп объявил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Иран заявлял, что готов к переговорам с США, но также готов обороняться в случае атак. В МИД Ирана в контексте новой эскалации объявили о старте «третьей фазы» войны с США и Израилем.
Россия призывала стороны к сдержанности и отказаться от применения силы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что Вашингтону следует «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в контексте напряженности вокруг Ирана.