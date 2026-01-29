Лавров заявил о готовности РФ разрядить обстановку между Израилем и Ираном
Россия готова оказать услуги, чтобы разрядить напряженность между Ираном и Израилем, как это было в 2015 г., когда Москва сыграла ключевую роль в заключении соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Сейчас мы готовы сделать что-то подобное. Израильтяне, иранцы и американцы об этом знают», – отметил он.
По словам министра, у России сложились хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном, что позволяет ей предлагать свои услуги в качестве посредника.
Лавров также выразил обеспокоенность по поводу возможного обострения ситуации, подобного тому, что произошло летом 2025 г., когда были атакованы ядерные объекты, находящиеся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Министр отметил, что агентство не отреагировало на эти действия, что является нарушением устава МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 29 января говорил, что в Кремле по-прежнему призывают США и Иран к сдержанности и отказу от каких-либо силовых методов решения вопросов. Он отметил, что переговорный потенциал не исчерпан, поэтому нужно в первую очередь сконцентрироваться на дипломатических механизмах.
CNN со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.