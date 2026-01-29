Лавров заявил о готовности РФ разрядить обстановку между Израилем и Ираном

Лавров также выразил обеспокоенность по поводу возможного обострения ситуации, подобного тому, что произошло летом 2025 г., когда были атакованы ядерные объекты, находящиеся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Министр отметил, что агентство не отреагировало на эти действия, что является нарушением устава МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия.