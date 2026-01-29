Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган предложил США вернуться за стол переговоров с Ираном

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил в телефонном разговоре американскому лидеру Дональду Трампу провести трехстороннюю встречу «на самом высоком уровне» с участием именно США, Ирана и Турции. Об этом пишет Hürriyet.

Отмечается, что может быть рассмотрена телеконференция. По данным газеты, Трамп положительно оценил инициативу Эрдогана.

CNN со ссылкой на источники пишет, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.

28 января  Трамп сообщил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь