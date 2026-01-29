Эрдоган предложил США вернуться за стол переговоров с Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил в телефонном разговоре американскому лидеру Дональду Трампу провести трехстороннюю встречу «на самом высоком уровне» с участием именно США, Ирана и Турции. Об этом пишет Hürriyet.
Отмечается, что может быть рассмотрена телеконференция. По данным газеты, Трамп положительно оценил инициативу Эрдогана.
CNN со ссылкой на источники пишет, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.
28 января Трамп сообщил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.