Уиткофф и глава МИД Ирана могут встретиться 6 февраля

До этого Равид сообщил, что встреча Уиткоффа с иранской стороной еще не назначена. 2 февраля Аракчи провел переговоры с главами МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии. По данным журналиста, Уиткофф 3 февраля посетит Израиль. После этого он может посетить Абу-Даби и принять участие во встрече представителей РФ и Украины.