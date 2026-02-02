Уиткофф и глава МИД Ирана могут встретиться 6 февраля

Уиткофф и глава МИД Ирана могут встретиться 6 февраляСтороны обсудят ядерную программу Тегерана
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи могут провести переговоры по вопросам ядерной программы Тегерана в турецком Стамбуле 6 февраля. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на два источника.
«Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планируют встретиться в Стамбуле в пятницу для переговоров о новом ядерном соглашении», – написал он.
До этого Равид сообщил, что встреча Уиткоффа с иранской стороной еще не назначена. 2 февраля Аракчи провел переговоры с главами МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии. По данным журналиста, Уиткофф 3 февраля посетит Израиль. После этого он может посетить Абу-Даби и принять участие во встрече представителей РФ и Украины.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники передавало, что США и Иран могут начать прямые переговоры в ближайшие дни. Агентство Fars также сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение о начале ядерных переговоров с США.
Новые угрозы Ирану со стороны Вашингтона начали поступать в конце января. Президент США Дональд Трамп объявил о направлении к берегам Ирана крупной военно-морской группировки с целью принудить Тегеран к переговорам по ядерной программе. Он допустил применение силы, заявив, что возможные удары превзойдут по масштабу те, что были нанесены по иранским ядерным объектам летом 2025 г.
30 января Аракчи заявил, что Тегеран готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном по вопросу своей ядерной программы, и осудил угрозы Трампа. В МИД Ирана в контексте новой эскалации объявили о старте «третьей фазы» войны с США и Израилем.