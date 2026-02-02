Иран и США могут начать переговоры по ядерному вопросу в ближайшие дни

28 января Трамп объявил о направлении к берегам Ирана крупной военно-морской группировки с целью принудить Тегеран к переговорам по ядерной программе. Он допустил применение силы, заявив, что возможные удары превзойдут по масштабу те, что были нанесены по иранским ядерным объектам летом 2025 г. 30 января Аракчи заявил, что Тегеран готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном по вопросу своей ядерной программы.