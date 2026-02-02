Иран и США могут начать переговоры по ядерному вопросу в ближайшие дни
США и Иран могут начать прямые переговоры в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.
В качестве переговорщиков выступят министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. При этом точное место и время переговоров пока не определено.
Агентство Fars также сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение о начале ядерных переговоров с США. Источник издания отметил, что переговоры будут вестись «строго в рамках ядерной проблематики».
31 января президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут «серьезные переговоры» по поводу иранской ядерной программы. Американский лидер не уточнил место проведения встречи, а также состав ее участников, но добавил, что рассчитывает на заключение «приемлемого» договора, предполагающего свертывание Тегераном своего оружейного ядерного проекта. Эти сообщения последовали на фоне развертывания нацеленных на Иран американских сил.
28 января Трамп объявил о направлении к берегам Ирана крупной военно-морской группировки с целью принудить Тегеран к переговорам по ядерной программе. Он допустил применение силы, заявив, что возможные удары превзойдут по масштабу те, что были нанесены по иранским ядерным объектам летом 2025 г. 30 января Аракчи заявил, что Тегеран готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном по вопросу своей ядерной программы.