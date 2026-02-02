США взяли паузу в атаке на Иран

Возобновление переговоров по иранской ядерной программе носит для США тактический характер, уверен главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его словам, Трамп решил временно деэскалировать ситуацию на Ближнем Востоке после скандала, вызванного публикацией 30 января заключительных файлов Джефри Эпштейна, где фигурирует американский президент. В этом контексте Белый дом взял паузу на иранском направлении и отложил бомбардировки Исламской Республики на неопределенный срок, попутно наблюдая за реакцией американской общественности, добавил эксперт: «С одной стороны, Трамп выдвинул фактически ультимативные требования к иранской стороне. С другой – он, скорее всего, рассчитывает пока имитировать американо-иранские переговоры – до тех пор, пока не уляжется внутренний скандал».