США взяли паузу в атаке на Иран

США взяли паузу в атаке на ИранДональд Трамп объявил о возобновлении «серьезных переговоров»
США и Иран ведут «серьезные переговоры» по поводу иранской ядерной программы, заявил вечером 31 января журналистам на борту своего самолета президент США Дональд Трамп, чье выступление опубликовано на YouTube-канале Белого дома. Американский лидер не уточнил место проведения встречи, а также состав ее участников, но добавил, что рассчитывает на заключение «приемлемого» договора, предполагающего свертывание Тегераном своего оружейного ядерного проекта. Эти сообщения последовали на фоне развертывания нацеленных на Иран американских сил.
При этом Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов, какие действия его администрация собирается предпринимать против Ирана в случае провала переговоров и принял ли он окончательное решение относительно возможного военного удара по Исламской Республике. Но подчеркнул, что Вашингтон не станет делиться своими военными планами на Ближнем Востоке со своими региональными союзниками во время американо-иранского мирного диалога.
Возобновление переговоров по иранской ядерной программе носит для США тактический характер, уверен главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его словам, Трамп решил временно деэскалировать ситуацию на Ближнем Востоке после скандала, вызванного публикацией 30 января заключительных файлов Джефри Эпштейна, где фигурирует американский президент. В этом контексте Белый дом взял паузу на иранском направлении и отложил бомбардировки Исламской Республики на неопределенный срок, попутно наблюдая за реакцией американской общественности, добавил эксперт: «С одной стороны, Трамп выдвинул фактически ультимативные требования к иранской стороне. С другой – он, скорее всего, рассчитывает пока имитировать американо-иранские переговоры – до тех пор, пока не уляжется внутренний скандал».
На данный момент арабские союзники и партнеры США на Ближнем Востоке призывают Вашингтон к сдержанности на фоне наращивания в регионе американского военного присутствия, сообщило 31 января Associated Press со ссылкой на арабские источники. По словам собеседника агентства, власти Саудовской Аравии, Турции, Омана и Катара опасаются, что новая региональная эскалация приведет к масштабной дестабилизации региона, которая окажет негативное влияние на мировой энергетический рынок.
Со своей стороны иранские власти после окончания 12-дневной войны в июне 2025 г. неоднократно выражали готовность возобновить мирные переговоры с американцами по ядерной программе, но при условии, что в повестку не войдут вопросы, связанные с оборонными проектами Ирана. Так, на следующий день после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в соцсети Х 31 января сообщил о «продвижении структурных механизмов» американо-иранского диалога «вопреки ажиотажу, создаваемому искусственно раздуваемой медийной войной».
Правда, на следующий день верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе своего выступления перед народом в честь 47-й годовщины победы Исламской Республики (возвращения из изгнания аятоллы Рухоллы Хомейни в 1979 г., ставшего впоследствии первым руководителем республики) заявил, что Тегеран не поддастся давлению американцев, и пригрозил региональной войной в случае агрессивных действий США.
На американо-иранских переговорах Тегеран теоретически готов пойти на уступки американцам, если они не подразумевают полного отказа Ирана от мирной ядерной программы, допустил младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. С точки зрения Тегерана, условиями компромиссного соглашения могли бы послужить пункты Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД; ядерная сделка, заключенная в 2015 г. Ираном с пятью постоянными членами Совбеза ООН), полагает эксперт: «В любом случае американо-иранский диалог усложняется предыдущим накопленным опытом, включающим выход США из СВПД в 2018 г. и 12-дневную войну».
Васькин не исключил вероятности возобновления боевых действий между США и Ираном в случае провала двусторонних переговоров, но его сроки предсказать затруднился из-за наличия большого количества внешних факторов.
Американо-иранские отношения серьезно обострились после начавшихся в конце 2025 г. в Иране массовых антиправительственных протестов. Тогда Трамп пригрозил применением силы против Исламской Республики, если ее руководители начнут убивать протестующих. В середине января он неожиданно отказался от этой затеи, но уже 26 января объявил о приближении к иранским берегам «на всякий случай» «огромной армады» во главе с авианосцем Abraham Lincoln.
В ответ 29 января руководство Корпуса стражей исламской революции анонсировало проведение в начале февраля двухдневных морских учений с боевыми стрельбами в Ормузском проливе. После чего Центральное командование США (Centcom) предупредило иранских военных о недопустимости «любого небезопасного и непрофессионального поведения вблизи американских войск».