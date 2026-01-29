Почему выборы премьера Ирака вызвали вмешательство Дональда Трампа

Хотя угрозы Трампа все же возымели действие. Накануне 27 января парламент Ирака не стал проводить голосование. В тот же день президент США написал в своей соцсети Truth, что «великая страна Ирак может сделать очень плохой выбор и вернуть на пост премьера Нури аль-Малики». Трамп считает, что аль-Малики, будучи премьером Ирака в 2006–2014 гг., привел свою страну «к нищете и хаосу». Под ними президент США подразумевает гражданскую войну 2011–2017 гг. на фоне притеснений суннитов, а затем и взлет группировки ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) , опиравшейся на суннитские районы и захватившей треть страны в 2014–2017 гг.