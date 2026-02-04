Axios: переговоры США и Ирана состоятся в Омане
Переговоры США и Ирана по вопросам ядерной программы Тегерана состоятся в Омане 6 февраля. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на арабский источник.
Собеседник Равида сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась с просьбой Ирана перенести переговоры из Турции. При этом обсуждения насчет присоединения к переговорам в Омане арабских и мусульманских стран региона еще продолжаются.
3 февраля The New York Times со ссылкой на иранских и американских чиновников писал, что Иран допускает приостановку своей ядерной программы для снижения напряженности в Ближневосточном регионе.
Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и направлена на производство энергии. Иран при этом подчеркивает готовность продолжать переговоры.