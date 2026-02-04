Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: переговоры США и Ирана состоятся в Омане

Ведомости

Переговоры США и Ирана по вопросам ядерной программы Тегерана состоятся в Омане 6 февраля. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на арабский источник.

Собеседник Равида сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась с просьбой Ирана перенести переговоры из Турции. При этом обсуждения насчет присоединения к переговорам в Омане арабских и мусульманских стран региона еще продолжаются.

3 февраля The New York Times со ссылкой на иранских и американских чиновников писал, что Иран допускает приостановку своей ядерной программы для снижения напряженности в Ближневосточном регионе.

Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и направлена на производство энергии. Иран при этом подчеркивает готовность продолжать переговоры.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её