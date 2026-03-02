Три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем в Кувейте

Как сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, это может быть самым крупным инцидентом с «дружественным огнем» по количеству сбитых за один раз своих самолетов за последние несколько десятилетий не только в истории вооруженных сил США, но и вообще в мире.