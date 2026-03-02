Три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем в Кувейте
США потеряли три многофункциональных истребителя F-15E в результате «дружественного огня» в Кувейте. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование США (CENTCOM), которое отвечает за проведение операции «Эпическая ярость» против Ирана.
Самолеты были сбиты по ошибке ПВО Кувейта, все пилоты успешно катапультировались. До этого в соцсетях появились фото трех американских пилотов, приземлившихся после катапультирования. Госагентство KUNA отмечало, что было сбито «несколько» американских боевых самолетов.
Как сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, это может быть самым крупным инцидентом с «дружественным огнем» по количеству сбитых за один раз своих самолетов за последние несколько десятилетий не только в истории вооруженных сил США, но и вообще в мире.
В Кувейте расположены позиции зенитно-ракетных систем большой дальности армии США Patriot PAC 3.
2 марта вооруженные силы Ирана заявили о ракетной атаке на американскую авиабазу «Али ас-Салем» в Кувейте и корабли противника в северной части Индийского океана. По данным военных, всего было выпущено 15 крылатых ракет. В заявлении иранских военных поясняется, что удары наносили ракетные подразделения сухопутных и морских сил.
Вооруженная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Ключевой целью стало руководство страны. В частности, из-за ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.