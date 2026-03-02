Иран нанес удар по базе США в Кувейте и кораблям в Индийском океане
Вооруженные силы Ирана заявили о ракетной атаке на американскую авиабазу Али ас-Салем в Кувейте и корабли противника в северной части Индийского океана. По данным военных, всего было выпущено 15 крылатых ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.
В заявлении иранских военных поясняется, что удары наносили ракетные подразделения сухопутных и морских сил.
До этого агентство Fars сообщило об атаке Ирана на нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии. На объектах компании возник пожар. По информации агентства, саудовские власти запретили фото- и видеосъемку в районе предприятия.
Также сообщалось о нанесении ударов иранскими силами по правительственному кварталу в Тель-Авиве и военным объектам в Хайфе.
28 февраля Израиль и США нанесли ряд ударов по территории Ирана. При этом погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.