Иран атаковал нефтяной завод Aramco в Саудовской Аравии

В Иране может быть серьезно нарушена система управления войсками, так как «лупить по морскому порту в Омане или в Дубае – все равно что пилить сук, на котором ты сидишь», сказал «Ведомостям» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Зелтынь. Он не ожидает неконтролируемой эскалации в регионе, но страны Персидского залива и Иордания, которая сбивает баллистические ракеты, не оставят просто так удары по своей территории.