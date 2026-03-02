Иран атаковал нефтяной завод Aramco в Саудовской Аравии
Иранские беспилотники атаковали нефтяной завод госкомпании Saudi Aramco в Рас-Танура. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
На объектах Aramco произошел пожар. По данным агентства, саудовские власти запретили вести фото- и видеосъемку в районе завода.
Saudi Aramco – государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии. В 2022 г. Saudi Aramco была признана самой дорогой компанией мира, ее рыночная капитализация составила $2,43 трлн.
Иран атакует соседние страны в связи со стартом военных операций США и Израиля. Тегеран утверждает, что производит атаки на военные базы США в странах Персидского залива. Саудовская Аравия осудила удары Ирана по своим соседям.
В Иране может быть серьезно нарушена система управления войсками, так как «лупить по морскому порту в Омане или в Дубае – все равно что пилить сук, на котором ты сидишь», сказал «Ведомостям» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Зелтынь. Он не ожидает неконтролируемой эскалации в регионе, но страны Персидского залива и Иордания, которая сбивает баллистические ракеты, не оставят просто так удары по своей территории.