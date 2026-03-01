Как в мире отреагировали на атаку на Иран и убийство его лидера

В свою очередь, министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И 1 марта провели телефонный разговор, сообщили в МИД КНР. В этом же пресс-релизе есть отсылка к состоявшемуся накануне экстренному заседанию Совбеза ООН. На нем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал «к незамедлительному прекращению боевых действий», так как «альтернатива – еще более серьезная эскалация с тяжелыми последствиями». Гутерриш при этом осудил как американо-израильские удары по Ирану, так и ответные атаки Тегерана по территориям государств Персидского залива. Ван И в разговоре с Лавровым говорил о том, что КНР всегда выступает за соблюдение целей и принципов устава ООН и против применения силы в международных отношениях. Позже в МИД КНР еще раз «решительно осудили» убийство иранского лидера. МИД России вечером 1 марта тоже выпустил отдельное заявление с осуждением убийства лидера Ирана.