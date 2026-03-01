Как в мире отреагировали на атаку на Иран и убийство его лидера

Как в мире отреагировали на атаку на Иран и убийство его лидераХаотичные действия Тегерана не ведут к усилению его региональных позиций
Президент России Владимир Путин 1 марта выразил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану из-за убийства накануне в ходе американо-израильской военной операции высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи. «Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», – говорится в приведенном отрывке телеграммы Путина (цитата по сайту Кремля). Последний раз, согласно сайту Кремля, Путин встречался с Хаменеи в ходе своего визита в Иран летом 2022 г. В 2025 г., накануне ПМЭФа, Путин, отвечая на вопрос журналиста AFP о реакции Москвы на тогда еще гипотетический сценарий убийства Хаменеи, сказал: «Я даже обсуждать такой возможности не желаю».
В свою очередь, министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И 1 марта провели телефонный разговор, сообщили в МИД КНР. В этом же пресс-релизе есть отсылка к состоявшемуся накануне экстренному заседанию Совбеза ООН. На нем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал «к незамедлительному прекращению боевых действий», так как «альтернатива – еще более серьезная эскалация с тяжелыми последствиями». Гутерриш при этом осудил как американо-израильские удары по Ирану, так и ответные атаки Тегерана по территориям государств Персидского залива. Ван И в разговоре с Лавровым говорил о том, что КНР всегда выступает за соблюдение целей и принципов устава ООН и против применения силы в международных отношениях. Позже в МИД КНР еще раз «решительно осудили» убийство иранского лидера. МИД России вечером 1 марта тоже выпустил отдельное заявление с осуждением убийства лидера Ирана.
А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что со смертью Али Хаменеи «у иранского народа появилась новая надежда на будущее». В официальном аккаунте президента Украины в соцсети X после новости о смерти лидера Ирана появилось сообщение: «Нет ничего лучше, чем смерть диктатора». Постпред Франции при ООН Жером Боннафон на упоминавшемся заседании выражал солидарность с партнерами его страны в регионе, но не с Ираном.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Пезешкиану свои соболезнования. «Глубоко опечалены известием о трагической кончине Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. В связи с этой тяжелой утратой выражаем глубокие соболезнования Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу, желаем терпения и стойкости», – говорится в послании из Баку (цитата по «Азертадж»). Лидеры большинства остальных стран СНГ пока воздержались от оценок относительно американо-израильской операции против Ирана.
Все в огне
Военный ответ Ирана, начавшийся 28 февраля, в первый день американо-израильской операции, был направлен не только на базы противника – в Израиле и других странах, прежде всего Персидского залива, но затронул и туристические объекты в ОАЭ. При этом лидеры стран Ближнего Востока и прилегающих к региону государств пока не спешат с резонансными высказываниями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 марта провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. Эрдоган считает, что вышедший на новый уровень конфликт грозит серьезными последствиями для региональной и глобальной безопасности, а «дипломатия остается наиболее рациональным» выходом. Саудовская Аравия 28 февраля осудила удары Ирана по своим соседям.
Что же касается уличного недовольства происходящим, то оно, за исключением массовых траурных мероприятий в самом Иране, ярче всего пока проявилось в Пакистане. Например, «РИА Новости» сообщало о стрельбе в районе посольства США в Исламабаде. Протестующие также напали на американское консульство в Карачи, согласно Al Jazeera, в столкновениях с полицией погибло девять человек. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф из-за событий в регионе отложил намеченный на начало марта 2026 г. свой визит в Россию.
Видимо, в Иране сейчас серьезно нарушена система управления войсками, так как «лупить по морскому порту в Омане или в Дубае – все равно что пилить сук, на котором ты сидишь», считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Зелтынь. Эксперт не ожидает неконтролируемой эскалации в регионе, но страны Персидского залива и Иордания, которая сбивает баллистические ракеты, не оставят просто так удары по своей территории. Сейчас Иран просто занимается «какими-то хаотичными действиями», настроив против себя практически весь Ближний Восток, продолжает Зелтынь.
По выражению Зелтыня, Нетаньяху и Трамп близки к своей «детской мечте» о смене власти в Иране, где политический класс мог устать от долгого правления Хаменеи с его постоянными обещаниями нанести последний удар и т. п. Кроме того, такой стиль мешает вести бизнес. Сейчас все уже подошло к той черте, когда режим не будет в состоянии существовать в прежнем виде, уверен Зелтынь. Остается ключевой вопрос, кто и что будет после, заключает эксперт.
Сейчас стратегия иранских властей – переждать фазу ударов, удержать «улицу» силами КСИР и ополчений Басидж, задушить горизонтальные связи отключением интернета и повышать региональную цену для США и их союзников в Заливе, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. «Если иранский режим удержит внутренний контур, то «быстрая война» превратится в затяжное принуждение, а если морские коридоры станут нестабильны, страховые премии и цены за фрахт сделают половину работы за иранцев», – говорит он. При этом прямые издержки будут накапливаться для арабских стран от Ирака до ОАЭ, отмечает Сухов: «Их территория превращается в поле боя, инфраструктура – в потенциальные цели».
На этом фоне, указывает востоковед, политический маневр для стран Залива сужается между союзнической координацией с США и нежеланием превращаться в передовой театр затяжной войны. «США пытаются решить задачу через быструю силовую фазу и последующий контроль нефтяных потоков с повышением издержек для тех, кто покупает иранскую нефть. Если у США получится реализовать быстрый принуждающий сценарий – напряжение может остаться эпизодическим», – заключает Сухов.