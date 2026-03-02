Газета
Иран ударил по правительственному кварталу Тель-Авива

Ведомости

Иранские силы наносят удары по правительственному кварталу в Тель-Авиве и военным объектам в Хайфе. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает Fars.

Целями атаки также стали объекты в Восточном Иерусалиме.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

В ходе операций ракеты упали на школу для девочек на юге Ирана. Погибли 153 человека, большинство – дети, заявили иранские власти. Накануне стало известно о гибели девяти человек после иранского удара в районе Бейт-Шемеша к западу от Иерусалима. Баллистическая ракета пробила убежище в этом районе.

2 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не планирует вести никаких переговоров с США.

