Иран ударил по правительственному кварталу Тель-Авива

В ходе операций ракеты упали на школу для девочек на юге Ирана. Погибли 153 человека, большинство – дети, заявили иранские власти. Накануне стало известно о гибели девяти человек после иранского удара в районе Бейт-Шемеша к западу от Иерусалима. Баллистическая ракета пробила убежище в этом районе.