Несколько военных самолетов США рухнули в Кувейте

1 марта армия США признала гибель троих своих военных. Еще пятеро были серьезно ранены. При каких обстоятельствах погибли солдаты, не уточнялось, но сообщение появилось вскоре после заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. США опровергли повреждение авианосца.