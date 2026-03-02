Газета
Несколько военных самолетов США рухнули в Кувейте

Ведомости

Несколько истребителей США упали в Кувейте. Экипажи выжили, сообщило госагентство KUNA.

Tasnim 2 марта сообщил, что над Кувейтом сбили американский истребитель. Пилоты катапультировались, один из них был задержан. США не подтверждали уничтожение самолета.

1 марта армия США признала гибель троих своих военных. Еще пятеро были серьезно ранены. При каких обстоятельствах погибли солдаты, не уточнялось, но сообщение появилось вскоре после заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. США опровергли повреждение авианосца.

