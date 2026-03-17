Каллас заявила об отсутствии интереса ЕС к энергосделкам с Россией

В Евросоюзе «нет аппетита» к заключению энергетических соглашений с Россией. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводит Reuters.

По словам Каллас, подобные инициативы не обсуждаются даже в кулуарах.

«Я была за этими закрытыми дверями и не увидела такого желания», – сказала она.

Каллас подчеркнула, что в разговорах с Россией самое важное – «договориться о том, о чем мы хотим с ней поговорить».

16 марта премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призывал рассмотреть возможность нормализации отношений с Россией для получения доступа к более дешевым энергоресурсам. Его заявление встретило немало критики. Позднее он уточнил, что речь может идти только о сценарии после заключения мирного соглашения, приемлемого для Украины и Европы.

17 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать еще больше российского газа. Он напоминал о прогнозах HSBC, по которым цены на природный газ в Европе будут на 40% выше, чем прогнозировалось.

Новости СМИ2
