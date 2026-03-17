Каллас заявила об отсутствии интереса ЕС к энергосделкам с Россией

16 марта премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призывал рассмотреть возможность нормализации отношений с Россией для получения доступа к более дешевым энергоресурсам. Его заявление встретило немало критики. Позднее он уточнил, что речь может идти только о сценарии после заключения мирного соглашения, приемлемого для Украины и Европы.