Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов России и Европы
Европе придется возобновить диалог с Россией, остается только вопрос, когда это произойдет: до завершения конфликта на Украине или после. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает телерадиокомпания ERR.
«В "коалиции желающих" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. <...> Я полностью согласен с президентом [Эстонии Аларом] Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том – когда», – сказал он.
Финский лидер отметил, что сейчас страны ЕС делегировали общение с Москвой США. При этом контакты «поставлены на медленный огонь» из-за продолжающегося военного конфликта с Ираном, заключил он.
В марте Стубб говорил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией. «Но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», – отмечал тогда он.
До него за восстановление отношений с Москвой высказывался также премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Целью он называл обеспечение доступа к энергоресурсам. По мнению бельгийского премьера, многие лидеры стран ЕС наедине с ним соглашались с такой позицией, однако вслух сказать о таком боятся.