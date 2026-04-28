Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 539-0,25%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR777,99-0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов России и Европы

Ведомости

Европе придется возобновить диалог с Россией, остается только вопрос, когда это произойдет: до завершения конфликта на Украине или после. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает телерадиокомпания ERR.

«В "коалиции желающих" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. <...> Я полностью согласен с президентом [Эстонии Аларом] Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том – когда», – сказал он.

Финский лидер отметил, что сейчас страны ЕС делегировали общение с Москвой США. При этом контакты «поставлены на медленный огонь» из-за продолжающегося военного конфликта с Ираном, заключил он.

В марте Стубб говорил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией. «Но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», – отмечал тогда он.

До него за восстановление отношений с Москвой высказывался также премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Целью он называл обеспечение доступа к энергоресурсам. По мнению бельгийского премьера, многие лидеры стран ЕС наедине с ним соглашались с такой позицией, однако вслух сказать о таком боятся.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте