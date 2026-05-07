Глава Евросовета Кошта заявил о подготовке к переговорам с РФ по Украине

Глава Евросовета Кошта заявил о подготовке к переговорам с РФ по УкраинеМосква пока не дает сигналов о готовности к диалогу, отметили в Брюсселе
Европейский союз (ЕС) готовится к переговорам с Россией по конфликту с Украиной, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в European University Institute во Флоренции, его цитирует Financial Times.
Он рассказал, что ведет переговоры с лидерами 27 европейских стран, чтобы наилучшим образом организовать переговоры, когда «настанет подходящий момент». При этом, по его словам, Москва пока не дает сигналов готовности к диалогу с Брюсселем.
Кошта также отметил, что ЕС не будет мешать переговорам США, России и Украины. Он указал на то, что процесс может затянутся, и Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира.
14 января Politico со ссылкой на источники писала, что страны ЕС обсуждают возможность создания должности специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. В Европе опасаются, что Брюссель не сможет отстаивать свои «красные линии» без присутствия за столом переговоров.
Такая инициатива уже обсуждалась на саммите европейских лидеров в марте 2025 г. Тогда предполагалось, что спецпредставитель будет участвовать в переговорах вместе с украинской делегацией.