Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. Ранее государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 г., по которому собор Святой Софии функционировал как музей, уточняет Reuters.
Собор Святой Софии был возведен в 537 г., после захвата Константинополя Османской империей в 1453 г. собор был преобразован в мечеть. С 1935 г. собор Святой Софии стал музеем. Собор входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, незадолго да решения суда организация призывала сохранить универсальный статус сооружения и заявила, что смена статуса должна проходить только с ее предварительным уведомлением.
Государственный совет Турции исполняет роль Верховного суда страны. Иск против использования собора в качестве музея подала общественная организация, основанная религиозным активистом Измаилом Кандемиром, это был третий подобный иск с 2005 г., передает CNN сообщение турецкого агентства Anadolu.