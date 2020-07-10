Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Собор Святой Софии был возведен в 537 г., после захвата Константинополя Османской империей в 1453 г. собор был преобразован в мечеть. С 1935 г. собор Святой Софии стал музеем. Собор входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, незадолго да решения суда организация призывала сохранить универсальный статус сооружения и заявила, что смена статуса должна проходить только с ее предварительным уведомлением.