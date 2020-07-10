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Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. Ранее государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 г., по которому собор Святой Софии функционировал как музей, уточняет Reuters.

Собор Святой Софии был возведен в 537 г., после захвата Константинополя Османской империей в 1453 г. собор был преобразован в мечеть. С 1935 г. собор Святой Софии стал музеем. Собор входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, незадолго да решения суда организация призывала сохранить универсальный статус сооружения и заявила, что смена статуса должна проходить только с ее предварительным уведомлением.

Государственный совет Турции исполняет роль Верховного суда страны. Иск против использования собора в качестве музея подала общественная организация, основанная религиозным активистом Измаилом Кандемиром, это был третий подобный иск с 2005 г., передает CNN сообщение турецкого агентства Anadolu.

Ранее по теме: Как выглядел собор Святой Софии с XIX по XXI вв. Фотографии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных