Задержанных в Айя-Софии россиян поместили в депортационный центр

До этого сообщалось, что российские дипломаты проверяют информацию о задержании граждан РФ в Айя-Софии. В СМИ и соцсетях появились данные о том, что 13 июля двоих россиян задержали за чтение Библии. Сообщалось, что в отношении них был составлен протокол по ст. 216 УК Турции, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение отдельных групп населения.