Задержанных в Айя-Софии россиян поместили в депортационный центр
Двое граждан России, задержанных в соборе Айя-София в Стамбуле, находятся в депортационном центре. Турецкие власти решают вопрос об их выдворении из страны. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
В диппредставительстве уточнили, что сразу после получения информации об инциденте сотрудники генконсульства связались с полицией района Фатих, куда были доставлены россияне.
«Находимся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами», – пояснили в генконсульстве.
До этого сообщалось, что российские дипломаты проверяют информацию о задержании граждан РФ в Айя-Софии. В СМИ и соцсетях появились данные о том, что 13 июля двоих россиян задержали за чтение Библии. Сообщалось, что в отношении них был составлен протокол по ст. 216 УК Турции, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение отдельных групп населения.
Собор Святой Софии был построен в 537 г. Но после завоевания Константинополя Османской империей в 1453 г. его преобразовали в мечеть. Затем в 1935 г. он получил статус музея. В июле 2020 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении Айя-Софии статуса мечети. Для иностранных туристов при посещении объекта культурного наследия действует платный вход.