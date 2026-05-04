Политика

Посольство РФ: Москва жестко ответит на высылку дипломатов из Австрии

За «бездумными действиями» австрийской стороны в отношении российских дипломатов обязательно последует жесткая реакция Москвы. Об этом заявило посольство РФ в Австрии.

В дипведомстве отметили, что приняли к сведению «возмутительное решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ персонами нон грата».

«Считаем очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым», – заявили в посольстве, обратив внимание на отсутствие свидетельств и доказательств якобы нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях.

4 мая Reuters со ссылкой на правительство Австрии сообщило, что три российских дипломата в стране объявлены персонами нон грата в связи с подозрением в шпионаже. Министр иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер сообщила, что дипломаты уже покинули страну.

Количество российских дипломатов, высланных из Австрии с 2020 г., достигло 14.

