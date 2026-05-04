Посольство РФ: Москва жестко ответит на высылку дипломатов из Австрии

4 мая Reuters со ссылкой на правительство Австрии сообщило, что три российских дипломата в стране объявлены персонами нон грата в связи с подозрением в шпионаже. Министр иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер сообщила, что дипломаты уже покинули страну.