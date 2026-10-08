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Визовые центры Кипра приостановили прием заявлений в шести городах России

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске временно остановили прием заявок на визы из-за технических проблем. Об этом сообщила компания BLS International, которая принимает и обрабатывает визовые документы.

«Заявители, у которых есть активные записи в BLS, будут приняты на основании старой записи, когда услуга возобновится», – уточнила компания. BLS также добавил, что центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжат работать в обычном режиме.

6 июля визовые центры Кипра BLS International возобновили прием документов после прекращения оказания услуг. Сервисный сбор составляет 5 евро без НДС. Визовый сбор для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей от шести до 12 лет – 45 евро.

11 июня посольство Кипра в Москве предупредило, что с 13 июня подача заявлений посредством визовых центров BLS International прекращается. В дипмиссии пояснили, что 13 июня 2026 г. заканчивается срок действия договора на оказание услуг с компанией.

В декабре 2024 г. Кипр ужесточил визовые требований для россиян. Тогда Ассоциация туроператоров России (АТОР) информировала, что время на получение визы выросло до 15 дней. Стали также предъявляться новые требования к банковским выпискам, справкам о зарплате, выпискам из Социального фонда и спонсорским письмам.

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