Визовые центры Кипра BLS International возобновят работу с 6 июля

В декабре 2024 г. Кипр ужесточил визовые требований для россиян. Тогда Ассоциация туроператоров России (АТОР) информировала, что время на получение визы выросло до 15 дней. Стали также предъявляться новые требования к банковским выпискам, справкам о зарплате, выпискам из Социального фонда и спонсорским письмам.