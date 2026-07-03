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Визовые центры Кипра BLS International возобновят работу с 6 июля

Ведомости

Визовые центры Кипра BLS International возобновят прием документов с 6 июля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение посольства республики в России.

Визовые центры Кипра действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Сервисный сбор составит 5 евро без НДС. Визовый сбор для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей от шести до 12 лет – 45 евро. В посольстве подчеркнули, что сотрудничество с BLS International налажено для подачи заявлений на визы.

С 13 июня подача заявлений посредством визовых центров BLS International была прекращена. С 15 июня подать обращение о получении въездных виз можно было в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

В декабре 2024 г. Кипр ужесточил визовые требований для россиян. Тогда Ассоциация туроператоров России (АТОР) информировала, что время на получение визы выросло до 15 дней. Стали также предъявляться новые требования к банковским выпискам, справкам о зарплате, выпискам из Социального фонда и спонсорским письмам.

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