Визовые центры Кипра BLS International возобновят работу с 6 июля
Визовые центры Кипра действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
Сервисный сбор составит 5 евро без НДС. Визовый сбор для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей от шести до 12 лет – 45 евро. В посольстве подчеркнули, что сотрудничество с BLS International налажено для подачи заявлений на визы.
С 13 июня подача заявлений посредством визовых центров BLS International была прекращена. С 15 июня подать обращение о получении въездных виз можно было в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
В декабре 2024 г. Кипр ужесточил визовые требований для россиян. Тогда Ассоциация туроператоров России (АТОР) информировала, что время на получение визы выросло до 15 дней. Стали также предъявляться новые требования к банковским выпискам, справкам о зарплате, выпискам из Социального фонда и спонсорским письмам.