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Кипр ужесточил визовые требования для россиян

Ведомости

С 11 декабря 2024 г. Кипр ужесточил визовые требований для граждан России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно перечню документов, который предоставило консульство, процесс получения краткосрочной визы стал сложнее. Теперь для получения визы потребуется больше времени – до 15 дней, а также новые требования предъявляются к банковским выпискам, справкам о зарплате, выпискам из Социального фонда и спонсорским письмам.

Ужесточение визовых процедур может негативно сказаться на турпотоке на Кипр, который уже ограничен из-за отсутствия прямых рейсов и трудностей с перевозками через другие страны, говорится на сайте АТОР со ссылкой на заявление туроператора Space Travel.

10 декабря Reuters писал, что Великобритания и Кипр объединят усилия для борьбы с незаконными финансовыми потоками из России. Во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера было объявлено о создании на Кипре национального подразделения для контроля за соблюдением санкций и запуске образовательной программы для правоохранительных органов в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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