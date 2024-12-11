Кипр ужесточил визовые требования для россиян

10 декабря Reuters писал, что Великобритания и Кипр объединят усилия для борьбы с незаконными финансовыми потоками из России. Во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера было объявлено о создании на Кипре национального подразделения для контроля за соблюдением санкций и запуске образовательной программы для правоохранительных органов в 2025 г.