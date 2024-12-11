Кипр ужесточил визовые требования для россиян
С 11 декабря 2024 г. Кипр ужесточил визовые требований для граждан России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно перечню документов, который предоставило консульство, процесс получения краткосрочной визы стал сложнее. Теперь для получения визы потребуется больше времени – до 15 дней, а также новые требования предъявляются к банковским выпискам, справкам о зарплате, выпискам из Социального фонда и спонсорским письмам.
Ужесточение визовых процедур может негативно сказаться на турпотоке на Кипр, который уже ограничен из-за отсутствия прямых рейсов и трудностей с перевозками через другие страны, говорится на сайте АТОР со ссылкой на заявление туроператора Space Travel.
10 декабря Reuters писал, что Великобритания и Кипр объединят усилия для борьбы с незаконными финансовыми потоками из России. Во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера было объявлено о создании на Кипре национального подразделения для контроля за соблюдением санкций и запуске образовательной программы для правоохранительных органов в 2025 г.